Casal morreu em acidente aéreo em Palmas (Reprodução/TV Anhanguera)\nAs vítimas que morreram após a queda de um avião em Palmas foram identificadas como o médico Ederson da Silva, de 68 anos e a esposa, Roseli Amarilda Pechulo Silva, de 62 anos. Os nomes foram informados à TV Anhanguera pela Polícia Militar. Eles eram moradores do Pará.\nSegundo informações da PM, o avião de pequeno porte caiu em uma região de chácaras, próximo a um aeródromo, entre Palmas e Lajeado na manhã deste sábado (18). O piloto da aeronave foi socorrido com vida e levado para o Hospital Geral de Palmas, em estado instável.\nA Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que as vítimas foram oficialmente identificadas pelo Instituto Médico Legal (IML) de Palmas.\nA SSP informa ainda que foi registrado boletim de ocorrência sobre o caso e que o Sistema Integrado de Operações Policiais (SIOP) acionou as autoridades aeronáuticas competentes, que deverão encaminhar peritos especializados nesse tipo de ocorrência para a realização dos levantamentos técnicos necessários à apuração das circunstâncias do acidente.