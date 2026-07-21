-canta_cirurgia_ceres.mp4 (1.3435471)\nO médico urologista Jáder Macêdo, de 55 anos, viralizou nas redes sociais após cantar com o paciente Francisco antes da cirurgia, em Ceres, na Região Central de Goiás. O ambiente que é considerado frio e ritmado de monitores, deu lugar, por alguns minutos, a um verdadeiro palco. Antes de passar por um procedimento cirúrgico, o paciente e o médico protagonizaram um momento que encantou a internet. Com bom humor e um talento, soltaram a voz, e não deixou de faltar o bordão brincalhão: "Quem sabe canta ao vivo!".\nO registro foi publicado nas redes sociais do cirurgião na última semana e já acumula quase 7 mil curtidas. Na legenda do vídeo, Jáder escreveu que deseja uma excelente recuperação para o paciente e destacou que o centro cirúrgico ganhou uma apresentação "especial".