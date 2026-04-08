-VÍDEO: Médico galã (1.3395959)\nO cirurgião ortopédico Henrique Oliveira, apelidado por internautas como 'médico galã', viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo em que atende um paciente com ombro luxado no Hospital Estadual de Trindade (Hetrin), na Região Metropolitana de Goiânia. A publicação já alcançou mais de 429 mil visualizações. Nas imagens, o profissional conduz a consulta de forma descontraída (assista acima).\nAo perceber que o paciente estava com medo da dor para colocar o ombro no lugar, Henrique interage com bom humor e chega a fazer uma brincadeira ao mostrar o próprio bíceps logo no início do atendimento. Após o procedimento, o médico questionou o paciente: "Eu acho que você estava mais nervoso do que sentindo dor. Doeu?" O paciente respondeu: Não.\nEm outro momento, o paciente chega a chamar o profissional de “pai”. Em resposta, o médico mantém o tom leve: “Não sou pai de menino grande”, afirmou dando risadas.