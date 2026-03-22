O médico ortopedista André Luiz Pulga, de 60 anos, que atuava em Caldas Novas, no sul goiano, morreu nesse sábado (21) após complicações de uma cirurgia no coração. As informações foram apuradas pela reportagem junto à prefeitura da cidade. Em uma nota nas redes sociais, o Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida, unidade onde o profissional atuava, afirmou que ele teve uma trajetória marcada pela ética, compromisso e cuidado com os pacientes (leia na íntegra ao final do texto).\nA publicação gerou dezenas de comentários, onde os internautas manifestaram tristeza e se comoveram com o caso. "Um amigo querido e profissional excelente. Salvou meu sobrinho por duas vezes"; "Estou muito triste, ele fez eu voltar a andar"; "Minha mãe estava tratando com ele. Sempre gentil, atencioso, muito profissional"; "Foi um grande homem de coração maravilhoso. Um excelente médico, muito dedicado aos seus pacientes"; e "Cuidou muito bem da minha filha, sempre prestativo e carinhoso" foram algumas das reações.