Os médicos que prestaram atendimento ao trabalhador rural José Carlos Bernardo de Campos, de 56 anos, foram afastados de suas funções no Hospital Municipal Thuany Garcia Ribeiro após o homem morrer em decorrência de uma picada de cascavel. O caso aconteceu em Piracanjuba, no sul de Goiás, na última semana.\nA medida foi anunciada pela Prefeitura de Piracanjuba por meio de uma nota oficial na qual confirma a instauração de um procedimento administrativo para apurar a conduta dos profissionais e reconheceu indícios de negligência no atendimento prestado pelos médicos.\nDe acordo com o documento, a Secretaria Municipal de Saúde de Piracanjuba afirma que havia disponibilidade do soro antiofídico na unidade de saúde\nCom base em registros de estoque e relatórios da farmácia hospitalar, havia e há plena disponibilidade, no Hospital Municipal Tuany Garcia, de todos os medicamentos e imunobiológicos necessários ao tratamento de acidentes ofídicos – incluindo o soro antiofídico nas modalidades antibotrópico, anticrotálico, antielapídico e antibotrópico-crotálico”, diz a nota.