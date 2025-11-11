Uma brecha jurídica foi aberta após o entendimento da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) de que a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) tem competência para fazer o licenciamento ambiental do Aterro Sanitário de Goiânia. Com a decisão, outros municípios podem buscar o Judiciário para obterem uma decisão no mesmo sentido.\nContudo, para especialistas ouvidos pelo jornal e para a própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), que alega que o licenciamento é competência estadual, o movimento não deve ser concretizado por falta de interesse das prefeituras.\nNa última semana, em meio ao julgamento de um recurso apresentado pela Prefeitura contra uma decisão judicial dada em abril deste ano para o fechamento do aterro, o colegiado da 5ª Câmara definiu por unanimidade pela suspensão da liminar que havia determinado a interdição progressiva do empreendimento, e entendeu ainda que há competência municipal para o licenciamento do ponto de destinação de resíduos sólidos da capital. O entendimento proferido pelo relator do caso, o desembargador Maurício Porfírio Rosa, e seguido pelos demais magistrados, foi na contramão do alegado pela Semad.