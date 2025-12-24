O prêmio de R$ 1 bilhão estimado para a Mega Sena da Virada de 2025 é o maior desde o lançamento da aposta, em 2009. O sorteio ocorre anualmente no dia 31 de dezembro. Ninguém jamais levou a bolada sozinho, mas em três ocasiões o prêmio foi dividido entre apenas duas pessoas.\nIsso ocorreu nos anos de 2009, 2020 e 2021, quando a Mega da Virada pagou, em números corrigidos pela inflação, R$ 351 milhões, R$ 429,7 milhões e R$ 452,6 milhões, respectivamente.\nVeja como fica a nova tabela do Imposto de Renda 2026 com isenção para salário até R$ 5 mil\nSalário mínimo será de R$ 1.621 em 2026, confirma governo; veja o que muda com valor\nVeja o calendário de pagamento do PIS/Pasep 2026 proposto pelo governo e quem recebe\nO maior número de ganhadores veio em 2018, quando 52 duas pessoas dividiram o equivalente hoje a R$ 435,4 milhões. Não há uma garantia de que o valor aumenta todo ano, e há casos em que o prêmio de um exercício foi menor do que o anterior.