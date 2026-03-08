Quatro apostas feitas em Goiás acertaram cinco números no sorteio da Mega-Sena, realizado neste sábado (7). As apostas, sendo três na modalidade simples e um bolão, foram registradas nas cidades de Aparecida de Goiânia, Bonfinópolis, Montividiu e Rio Verde e juntas vão levar R$ 244.341,56.\nConfira os números sorteados: 15 - 22 - 27 - 32 - 50 - 58\nAo todo, no Brasil, 41 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 61.085,40. Outras 2.992 apostas acertaram quatro dezenas e levaram R$ 1.379,77 cada. Em Goiás, além das cinco apostas que acertaram a quina, 97 acertaram quatro números na Mega-Sena.\nOs ganhadores com apostas simples foram de Aparecida de Goiânia, Bonfinópolis e Montividiu. O bolão foi feito em Rio Verde com oito cotas.\nO próximo sorteio da Mega será na terça-feira (10), com prêmio estimado em R$ 60 milhões.