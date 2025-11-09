Cinco apostas feitas em Goiás acertaram cinco números no sorteio da Mega-Sena, realizado neste sábado (8). As apostas, sendo três na modalidade simples e dois bolões, foram registradas nas cidades de Hidrolândia, Iporá, Monte Alegre de Goiás, São Luís de Montes Belos e Uruaçu.\nConfira os números sorteados: 10 - 14 - 15 - 35 - 44 - 56\nAo todo, no Brasil, 65 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 44.047,10. Outras 4.955 apostas acertaram quatro dezenas e levaram R$ 952,43 cada. Em Goiás, além das cinco apostas que acertaram a quina, 154 acertaram quatro números na Mega-Sena.\nOs ganhadores com apostas simples foram de Hidrolândia, Iporá e São Luís de Montes Belos. Os bolões foram feitos em Monte Alegre de Goiás e Uruaçu. A primeira foi registrada com oito cotas e a segunda com 20 cotas.\nO próximo sorteio da Mega será na terça-feira (11), com prêmio estimado em R$ 67 milhões.