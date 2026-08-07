Seis apostas de Goiás acertaram a quina no concurso 3041 da Mega-Sena e faturaram juntas R$ 317.059,08. Com apostas simples e realizadas presencialmente em casas lotéricas, cada uma levou R$ 52.843,18.\nOs números sorteados foram: 16 - 21 - 24 - 31 - 43 - 54.\nOs bilhetes contemplados saíram para cinco municípios goianos: Goiânia (duas apostas), Itumbiara, Nerópolis, Palmeiras de Goiás e Rubiataba (uma aposta cada).\nMega-Sena: aposta de Goiás acerta a quina e leva mais de R$ 45 mil\nMega-Sena: Aposta de Rio Verde acerta cinco números e ganha quase R$ 130 mil\nSorteios da Mega-Sena e outras loterias passam a ser aos domingos; veja horário\nOutras 215 apostas de Goiás acertaram a quadra e vão levar R$ 1.110,41, cada. O sorteio do concurso 3041 foi realizado nesta quinta-feira (6), no Espaço da Sorte, em São Paulo.