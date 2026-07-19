Um bolão registrado em Goiás acertou cinco dezenas na Mega-Sena e vai receber mais de R$ 118 mil. De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), a aposta vencedora foi feita em Castelândia, no sudoeste do estado. O sorteio foi realizado na noite deste sábado (18).\nVeja os números sorteados: 18 - 21 - 23 - 43 - 55 - 58\nA aposta foi feita com sete números e registrada na modalidade bolão, com 14 cotas. Se o prêmio for dividido igualmente entre todos os participantes, cada um receberá cerca de R$ 8,4 mil, caso todas as cotas tenham sido comercializadas.\nComo ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou. A estimativa é de R$ 42 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (21).\nMega-Sena: dois jogos feitos na mesma lotérica que renderam R$ 45 mil em Goiânia eram apostas simples