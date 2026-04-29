-VÍDEO: Bolão de Itumbiara (1.3403187)\nO grupo que registrou o bolão de mais de R$ 200 mil em Itumbiara, no sul de Goiás, não acertou nenhum número da Mega-Sena, sorteada na noite de terça-feira (28). A informação foi confirmada pelo POPULAR com o organizador da aposta, o sargento da Polícia Militar Glaciel Andrade. Segundo ele, as combinações dos jogos são feitos com auxílio de inteligência artificial e matemáticos. “Infelizmente não tivemos acertos, mas continuaremos seguindo e tentando”, afirmou.\nOs números sorteados do concurso 3001 foram: 01 - 13 - 32 - 36 - 43 - 60.\nInclusive à reportagem, o sargento informou nesta quarta-feira (29) que já registrou o bilhete, com 15 números, para concorrer ao concurso 3002 programado para o sorteio de quinta-feira (30). O valor está acumuado em R$ 130 milhões. Segundo ele, a cartela teve custo de mais de R$ 30 mil. Além desse concurso, o organizar antecipou o registro para a Mega de aniversário.