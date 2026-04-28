-VÍDEO: Bolão de Itumbiara (1.3403187)\nUm grupo que fez um bolão de mais de R$ 200 mil em Itumbiara, no sul de Goiás, usou inteligência artificial para tentar ganhar o prêmio de R$ 115 milhões, contou o organizador da aposta, o sargento Glaciel Andrade. Ao POPULAR, ele revelou que os números foram escolhidos com o auxílio de tecnologia e análise estatística.\nOs jogos são feitos com inteligência artificial e auxiliados por matemáticos que fazem os cruzamentos dos jogos dos últimos anos, e sempre repetimos os números”, disse à repórter Mariana Guimarães, do POPULAR.\nAo todo, o grupo reúne cerca de 100 participantes e estruturou um dos maiores bolões já registrados na cidade. “Chegamos ao valor de R$ 232.560,00, pois é o valor da cartela de 20 números pela Caixa Econômica”, acrescentou o sargento.