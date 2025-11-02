Seis apostas de Goiás acertaram cinco dezenas na Mega-Sena, concurso 2935, e levaram juntas R$ 290.270,88. Delas, dois bilhetes foram na modalidade bolão e quatro de apostas simples. Cada um vai receber R$ 48.378,50.\nConforme a Caixa Econômica Federal (CEF), os números sorteados foram: 09 - 18 - 28 - 34 - 38 - 57.\nOs ganhadores com apostas simples foram de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, Ipameri, no sudeste goiano, e Rio Verde, no sudoeste (dois vencedores). Os bolões foram feitos em Alto Paraíso de Goiás e São Domingos, ambos no nordeste do estado. A primeira foi registrada com quatro cotas e a segunda com oito.\nLeitor do Daqui ganha Clube de Benefícios com descontos de até 60%\nMerendeiras de Planaltina vencem concurso de lanches escolares\nNota Goiana: mais de 150 consumidores são premiados; veja lista