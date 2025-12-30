Confusão e desinformação marcou o primeiro dia útil do benefício social da meia-tarifa no Terminal Cruzeiro, em Aparecida de Goiânia. De acordo com alguns usuários do sistema do transporte público, o que era pra se tornar um benefício acabou levando-os ao prejuízo.\nA medida passou a valer a partir do último sábado (27). O subsídio da meia-tarifa tem como finalidade reduzir pela metade o valor de passagens para quem utiliza linhas alimentadoras locais, as quais, em seu preço normal, custam R$ 4,30. Reduzido pela metade, o valor de R$ 2,15 vale para passageiros que usam linhas alimentadoras locais que circulam dentro do município, especialmente em viagens de curta distância. Cinco das 26 linhas que integram o terminal são contempladas com o benefício.\nGoinfra inicia obras de passarelas em rodovias na Grande Goiânia