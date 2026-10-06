A adolescente de 15 anos que foi baleada por um policial militar na noite de domingo (4), durante a saída de um evento municipal em Abadia de Goiás, região metropolitana de Goiânia, corre o risco de perder os movimentos das pernas. A bala atingiu a coluna, perfurou o pâncreas e o intestino da vítima. Ela está internada em estado grave na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).\nO caso ocorreu na Chácara Rancho Dourado, durante uma confraternização em que parte da comunidade acompanhava a apuração dos votos ao governo estadual. A jovem, que estava acompanhada da irmã gêmea, da avó e de um casal de tios, já deixava o evento quando foi alvejada por tiros de pistola. O policial que atirou estava de folga e acompanhava uma mulher no local. Testemunhas relatam que ele estava bêbado.