Uma menina de 11 anos foi encontrada andando sozinha com uma arma e pouco mais de R$ 7 mil em uma bolsa por uma rua de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, durante a madrugada desta terça-feira (7). Durante a abordagem a garota contou aos policiais que a arma e o dinheiro seriam entregues para um tio.\nAo DAQUI, a Polícia Civil informou que foi aberto um inquérito para apurar os fatos e o Conselho Tutelar foi acionado. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) de Luziânia.\nMãe e marido são presos após bebê e adolescentes serem achados em condições insalubres, em Aparecida de Goiânia, diz GCM\nMenina morre após acidente durante passeio a cavalo com o pai em Goiás, diz polícia\nSegundo a TV Anhanguera, a menina foi encontrada por volta das 3 horas da manhã, no bairro Jardim Ingá, por uma equipe de patrulhamento particular que estranhou a garota estar andando sozinha, descalça e com uma bolsa nas mãos.