Uma criança de 4 anos morreu após ser atingida por um fio de alta tensão enquanto brincava em frente de casa, em Combinado do Tocantins, na região sudeste do estado. Segundo a Polícia Militar, ela foi socorrida e levada ao hospital do município, mas não resistiu.\no acidente aconteceu na noite deste sábado (11). A vítima foi identificada como Nicolly Santos Serafim, conforme informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP).\nDe acordo com a Polícia Militar, Nicolly brincava na rua, em frente à residência da família, quando foi atingida por um fio da rede de energia elétrica. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram funcionários da concessionária iniciando os procedimentos de segurança.\nA Energisa, concessionária responsável pelo fornecimento de energia no estado, lamentou a morte da criança e informou que apura as circunstâncias do acidente. A empresa afirmou ainda que está prestando suporte à família (veja nota abaixo).