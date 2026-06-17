Maria Fernanda Cândido da Rocha, de 2 anos, foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira (17) em Doverlândia, no sudoeste de Goiás. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros. Segundo os militares, o corpo foi encontrado após uma força-tarefa identificar pertences da menina, como uma fralda e uma peça de roupa, em um rio nas proximidades da propriedade rural. Ainda não há mais detalhes das circunstâncias da morte.\nA criança estava desaparecida desde segunda-feira (15), quando foi vista pela última vez na fazenda onde morava. De acordo com o tio, os pais da menina a deixaram em casa para ir mexer com uma pinda, um tipo de armadilha para pegar peixe. “Quando eles foram ao rio, ouviram um grito e quando chegaram a menina não estava lá mais”, contou.\nMenina desaparece em fazenda e mobiliza buscas em Doverlândia