Vinte pessoas morreram neste ano por causa da meningite em Goiás — o equivalente a praticamente uma morte por semana. Ao todo, o Estado já registrou 80 casos da doença. A taxa de letalidade chega a 25% e tem apresentado tendência de crescimento quando analisada a série histórica. Os casos são mais frequentes entre crianças.\nAtualmente, as meningites bacterianas concentram quase metade das ocorrências e a maioria das mortes pela doença no Estado. Para esses tipos, há vacinas disponíveis, mas as infecções chamam atenção pelo potencial de rápida evolução, podendo levar ao óbito ou deixar sequelas graves em menos de 24 horas.\nSegundo a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), os casos de meningite em Goiás, cujos agentes etiológicos têm sido identificados, são até o momento causados principalmente bactérias, entre elas o pneumococo, o Haemophilus influenzae do sorotipo B e o meningococo do sorogrupo C. As meningites por estas bactérias, podem ser evitadas em sua maioria, por vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).