-MENINO BINGO (1.3354886)
O menino Heitor Andrade, de 10 anos, comemorou ter ganhado no bingo em família, mas perdeu toda a felicidade ao ver que o presente era uma caixa de ovos. O momento foi registrado pela mãe, Lorena Andrade. "Minha família ensinando para as crianças que as decepções da vida começam logo cedo", disse na legenda.
O vídeo foi publicado no dia 19 de dezembro e já acumula mais de 2,2 milhões de visualizações. No vídeo gravado em Uruana, na região central de Goiás, o filho de Lorena pulou de felicidade por ter vencido na brincadeira, enquanto o presente era entregue para ele.