Um menino de 7 anos foi baleado no rosto em Uruaçu, na região Norte de Goiás. Ao POPULAR, o delegado Sandro Leal Costa informou que a investigação aponta que o menino se feriu sozinho após pegar a arma do padrasto.\nTudo indica que ele se autolesionou ao acessar essa arma. Havia uma outra criança na cena e a perícia tenta apurar se era possível, pelos elementos técnicos, a altura, posição do disparo etc., se essa outra criança teria participação. Até agora, eu penso que a própria vítima acessou a arma que estava num armário; logo após acessar, aconteceu esse disparo. Tanto que o disparo acertou a bochecha, uma porta do armário e acabou na parede”, explicou o delegado.\nPor não ter o nome divulgado, a reportagem não conseguiu localizar a defesa do padrasto do menino até a última atualização desta reportagem.