Um menino de 7 anos morreu vítima de dengue, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, de acordo com a prefeitura. Este é o primeiro óbito confirmado na cidade em 2026, que ainda tem mais seis em investigação, conforme os dados da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO).\nA administração pública da cidade informou ao JORNAL que a criança infectada pela doença não tinha comorbidades.\nA SES-GO registrou, até o momento, 110.886 casos notificados de dengue e 64.931 casos confirmados em Goiás. Ao todo, 37 óbitos foram confirmados no estado e 60 estão em investigação.\nVereador Anselmo Pereira é notificado pela Prefeitura por sujeira em lotes\nNova estratégia em Gurupi usa armadilhas para rastrear mosquito da dengue\nTransparência em emendas parlamentares entra na mira do MPTO no Tocantins\nO painel de Arboviroses, consultado na tarde desta segunda-feira (25), aponta que Goiânia soma 15 mortes confirmadas e 19 suspeitas, seguida de Inhumas, com cinco, Jataí com três, Rio Verde (três), Aparecida de Goiânia (duas), Matrinchã (duas), e Trindade, Cidade de Goiás, Quirinópolis, São Luís de Montes Belos, Águas Lindas de Goiás e Britânia com um óbito cada uma.