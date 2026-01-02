Quarenta e cinco minutos após o lançamento dos fogos que anunciaram a chegada de 2026, veio ao mundo o pequeno Miguel Cardoso de Deus. Ele é o primeiro bebê que nasce na rede estadual de saúde no novo ano, e o parto aconteceu no Hospital e Maternidade Dona Regina (HMDR).\nO bebê nasceu com 51 centímetros e 3,745 kg. Emocionados, os pais esperavam por Miguel durante o dia, mas ele resolver nascer logo após a virada.\n"Era para retornar hoje, que no caso faz 41 semanas. Mas ontem [quarta-feira] eu comecei a sentir as dores. Graças a Deus veio bem, veio com saúde que é o que mais importa. Não tem nem explicação para esse momento", contou a dona de casa Jane Cleia Leitão, mãe do bebê.\nMC Guimê anuncia nascimento de 1ª filha: 'Chegada da nossa promessa'\nMorador de Goiânia aproveita visita a exposição de Natal para pedir namorada em casamento e descobre que vai ser pai