Um menino de 10 anos morreu após cair da traseira de um caminhão em movimento, em Colinas do Tocantins, na região norte do estado. Segundo a Polícia Militar, no momento do acidente ele tentava realizar uma prática ilegal, se equilibrando no veículo. Manobra conhecida popularmente como 'pegar rabeira'.
O caso aconteceu na noite deste domingo (7), por volta das 20h54, na Avenida Pedro Ludovico Teixeira. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima morreu no local e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).
De acordo com os militares, ao chegarem no local, testemunhas informaram que a vítima teria perdido o equilíbrio enquanto se segurava na traseira de um caminhão.