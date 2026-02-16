Um menino de 10 anos procurou uma equipe da Polícia Militar de Goiás para denunciar que a mãe estava sendo agredida dentro de casa e acabou levando os policiais até o local, onde o padrasto foi preso em flagrante, em Rio Verde, no Sudoeste goiano. A mulher foi encontrada na calçada da residência, chorando, com sinais de violência e as roupas sujas de terra, após ser enforcada e arrastada pelos cabelos.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, a reportagem não pôde entrar em contato com a defesa para posicionamento.\nO caso aconteceu na noite de sábado (14). De acordo com a Polícia Militar, os policiais estavam em patrulhamento no Setor Jardim Floresta quando foram surpreendidos pelo garoto, que se aproximou visivelmente nervoso e ofegante pedindo socorro. Ele relatou que a mãe estava sendo agredida pelo padrasto naquele momento.