Devem subir entre 9,5% e 9,8% o valor das mensalidades nas escolas particulares de Goiás no próximo ano letivo de 2026. É o que revelou um levantamento feito em 21 escolas do estado pela Explora Pesquisa, empresa do Grupo Rabbit, que pesquisou os índices de reajuste em 308 escolas de todo País.\nO Procon Goiás já se reuniu com o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia (Sepe) para definir as regras que devem ser seguidas pelas escolas a fim de evitar futuras reclamações dos pais ou responsáveis.\nA principal delas é que os motivos para o reajuste precisam estar detalhados em uma planilha que comprove o aumento de gastos dos estabelecimentos de um ano para outro. Segundo o Grupo Rabbit, os valores de reajuste das mensalidades escolares são baseados na inflação do período, no reajuste dos salários dos professores e nos investimentos realizados pela escola.