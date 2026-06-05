Em meados de abril passado, escavadeiras, tratores e caminhões entraram no Mercado Aberto entre a Avenida Goiás e a Rua 68 para demolir todas as estruturas de alvenaria do local, que representa metade do equipamento público. Uma série de atos violentos provocados por pessoas que, supostamente, vivem em situação de rua, resultou em um relatório da Polícia Militar de Goiás (PM-GO) pedindo a demolição do espaço como medida de segurança. Cinquenta dias depois, a tenda sobre o local continua e o terreno foi limpo, restando também o piso concretado, que já recebe estruturas improvisadas como moradias para pessoas.\nNa última quarta-feira, O DAQUI verificou ao menos duas barracas de papelão e cobertor encostadas em pequenas paredes de concreto que seguram as antigas caixas de energia do espaço – uma mais próxima da Avenida Goiás, no sentido Rua 68 para Rua 74, e outra no lado oposto, mais perto da Rua 68. Relatos na região são de que o espaço é abrigo das pessoas em situação de rua, sobretudo à noite, quando tentam buscar um pouco de alento perante a falta de moradia e políticas públicas. Ao mesmo tempo, nenhuma ação da Prefeitura de Goiânia ocorreu no local desde a demolição e também não foi apresentado qualquer projeto de ocupação do espaço.