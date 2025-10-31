As merendeiras Juvenêz Pereira e Ediva Mendes, de Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, venceram o 2º concurso de receitas Sabores da Escola. Foram mais de 760 participantes, a final aconteceu na quinta-feira (30) e consagrou 10 merendeiras da rede estadual de ensino.\nA iniciativa do concurso é do governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). As duas vencedoras trabalham no Colégio Estadual Alfa.\nEu não imaginava ganhar, mas é muita gratidão a Deus, gratidão a todos os envolvidos para que esse momento acontecesse", contou Juvenêz Pereira, em entrevista à TV Anhanguera.\nConheça o pizzaiolo goiano que representa o Brasil na Copa do Mundo da Pizza\nEntre Nova Fátima e Aragoiânia, 'rodovia da jabuticaba' ganha asfalto\nDiscussão sobre cor de liguinha em pamonhas diverte a web