-Motocicletas de trilheiros submersas no rio Tocantins (1.3329360)
A balsa de pequeno porte que transportava trilheiros e motocicletas está no fundo do Rio Tocantins ainda com os veículos. Um mergulhador da equipe dos Bombeiros conseguiu chegar ao local e fez imagens subaquáticas do ponto onde aconteceu o naufrágio. Dois homens que estavam no barco morreram.
O acidente aconteceu na tarde de domingo (27), em um ponto do rio entre São Sebastião do Tocantins e São Félix (MA). Dois homens desapareceram no momento do naufrágio e os corpos foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros.
O corpo de Marcos Vinícius Barbosa Oliveira, de 22 anos, foi encontrado na tarde de segunda-feira (27). A segunda vítima é Jefferson de Oliveira Campos e o corpo foi localizado na terça-feira (28).