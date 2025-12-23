Placa em área rural marca o Rio Ouro Fino como limite entre Goiás e Tocantins, ponto central de uma disputa (Reprodução/Bárbara França/g1 Goiás)\nO conflito sobre um território na divisa entre Goiás e Tocantins, localizado em Cavalcante, no norte goiano, terá uma mesa de conciliação entre representantes dos dois estados, determinou o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele acolheu um pedido feito pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO) na quinta-feira (18).\nSegundo o governo estadual, o território, de aproximadamente 12,9 mil hectares (129 km²), pertence a Goiás, mas passou a ser ocupado de forma irregular pelo Estado do Tocantins. A Ação Cível Originária (ACO) no STF busca definir a linha divisória entre os dois estados. O procurador-geral do Estado, Rafael Arruda, afirmou reconhecer a adequação do assunto via conciliação e manifestou disposição para participar do diálogo.