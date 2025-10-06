O carro é o principal meio de locomoção do goianiense. Metade da população de Goiânia se locomove diariamente utilizando um automóvel, sendo a maior parte (41%) em carro particular e 10% em veículo por aplicativo. A cidade é a capital, dentre as dez mais populosas do Brasil, que mais utiliza o transporte privado e, consequentemente, menor utiliza o transporte coletivo público.\nOs dados são da pesquisa Viver nas Cidades - Mobilidade, uma realização da parceria entre o Instituto Cidades Sustentáveis (ICS) e o Ipsos, empresa de pesquisa, que buscaram a opinião dos moradores pela internet. No caso de Goiânia, verificou-se ser a única capital em que o uso do carro particular supera a quantidade de pessoas que utilizam o transporte coletivo público.\nCoordenador de relações institucionais do ICS, Igor Pantoja, afirma que chama muito a atenção Goiânia ter o maior porcentual no uso de automóvel e o menor porcentual no uso do transporte público.