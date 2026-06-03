O implante contraceptivo subdérmico de etonogestrel 68 mg, conhecido como Implanon, começou a ser ofertado nesta segunda-feira (1º) nas Unidades de Saúde da Família (USFs) da capital. O método é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para pessoas de 14 a 49 anos que atendam aos critérios clínicos de elegibilidade.\nElas são elegíveis para o método desde que não tenham contraindicações clínicas, que são, por exemplo, o câncer de mama atual, uma doença hepática grave, alergia ao implante ou uma gravidez suspeita ou confirmada", explicou o enfermeiro Wendy Delgado da Cunha.\nO Implanon é um pequeno implante colocado sob a pele do braço que libera o hormônio etonogestrel para prevenir a gravidez. De acordo com a Semus, o método é reversível e pode ser retirado a qualquer momento por um profissional habilitado.