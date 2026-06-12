Em partida marcada por três expulsões e pela festa da torcida mexicana nas arquibancadas do Estádio Azteca, na Cidade do México, os co-anfitriões confirmaram seu favoritismo e bateram a África do Sul por 2 a 0 para conquistar a primeira vitória da Copa do Mundo de 2026.\nOs gols do jogo foram marcados pelos atacantes Julián Quiñones e Raúl Jiménez, com o time da casa jogando com um a mais desde o início do segundo tempo, após a expulsão do volante sul-africano Sithole pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio.\nQuem é o árbitro brasileiro que irá apitar o jogo de abertura da Copa do Mundo 2026 e faz sucesso nas redes\n'Faina Sim': torcedora goiana viraliza com cartaz feito à mão em jogo do Brasil nos Estados Unidos\nEm clima de Copa do Mundo, empresário monta bandeira da seleção com frutas e viraliza