A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso na Polícia Federal após condenação na trama golpista, caiu e bateu a cabeça durante a madrugada desta terça-feira (6).\nMeu amor não está bem. Durante a madrugada, enquanto dormia, teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel", disse Michelle, numa publicação nas redes sociais.\nComo o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para minha visita. Estou com o médico aguardando o delegado para saber como foram os primeiros socorros".\nEx-presidente Jair Bolsonaro (PL) (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)\nNa semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a visita da família Bolsonaro ao ex-presidente, que está preso em Brasília, condenado por liderar a tentativa de golpe de estado após as eleições de 2022.