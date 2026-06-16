O militar do Exército Rafael Souto de Lima, de 19 anos, morreu após passar mal durante uma instrução de natação do Comando de Operações Especiais (CopEsp), em Goiânia. Segundo o CopEsp, ele chegou a ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira de Goiás (Hugol) por dois dias, mas morreu na unidade (leia a nota na íntegra ao final da reportagem).\nO caso aconteceu na sexta-feira (12), no Jardim Guanabara. O CopEsp informou que Rafael passou mal enquanto executava exercício de flutuação sob acompanhamento de um instrutor. “O militar foi imediatamente amparado pela equipe presente no local e recebeu atendimento inicial da equipe de saúde que acompanhava a atividade, sendo, na sequência, evacuado para o Hugol”. A morte de Rafael foi confirmada no sábado (13).