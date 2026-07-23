Moradores da zona rural de Alto Horizonte denunciam que foram contaminados por metais pesados como chumbo e mercúrio, além de substâncias tóxicas como arsênio. O Ministério Público Federal (MPF) está investigando o caso e instaurou inquérito civil público para apurar os impactos ambientais, sociais e de saúde pública.\nO DAQUI procurou o grupo Lundin Minning, responsável pela mineradiora, para um posicionamento, mas não teve retorno até a última atualização deste texto.\nO empreendimento Mina Chapada voltado à extração de cobre e ouro, operado pela empresa Mineração Maracá Indústria e Comércio S.A. (MMIC), atualmente sob controle do grupo Lundin Mining, é alvo das investigações.\nVeja como se inscrever para ser fornecedor de mina de ouro avaliada em R$ 1,4 bilhão\nMina de terras raras em Goiás é vendida aos EUA por R$ 14 bilhões