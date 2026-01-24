O mercado imobiliário investirá mais em unidades enquadradas no programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) neste ano. As novas regras anunciadas pelo governo federal em 2025, como os aumentos do valor máximo dos imóveis financiáveis e dos subsídios, devem ampliar o acesso das famílias à casa própria. Incorporadoras que atuam neste segmento mais econômico planejam o lançamento de quase 9 mil unidades enquadradas no programa.\nCom as novas regras, o valor máximo dos imóveis financiáveis nas faixas 1 e 2 passa a variar entre R$ 255 mil e R$ 275 mil, de acordo com o porte do município e sua classificação urbana. Em cidades com mais de 750 mil habitantes, o teto chega a R$ 275 mil, enquanto capitais regionais e municípios de médio porte passam a operar com limites entre R$ 255 mil e R$ 260 mil. O pacote também prevê redução de taxas de juros e reforço dos subsídios do FGTS, o que diminui o valor da entrada e viabiliza o financiamento para famílias de menor renda.