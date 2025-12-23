Um ano após a queda da Ponte JK, na BR-226, entre Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), familiares das vítimas ainda aguardam respostas. Durante a tragédia, 18 pessoas e vários veículos caíram no Rio Tocantins. Três vítimas seguem desaparecidas e uma pessoa sobreviveu. A nova estrutura foi inaugurada nesta segunda-feira (22).\nVictor Gabriel Ribeiro convive com a dor da perda. Ele é filho de Alessandra do Socorro Ribeiro, de 40 anos, e de Salmon Alves Santos, de 65 anos, que segue desaparecido. O casal viajava com o neto Felipe Giuvannuci Ribeiro, de 10 anos, também desaparecido.\nToda situação foi algo muito repentino. Em um momento você está se despedindo, depois eles vão visitar alguém, visitar um parente, e no outro você perdeu sua família inteira e não conseguiu recuperar os corpos em um ano. Então é um sentimento confuso e angustiante", disse Victor.