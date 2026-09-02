A retirada de duas gameleiras, e a poda de outras duas, na praça Mestre Maria Henriqueta Péclat, conhecida como Praça da Cirrose, no setor Oeste, em Goiânia, ganhou um novo capítulo ontem. O Ministério Público de Goiás (MP-GO) recomendou, em caráter de urgência, à Prefeitura, à Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), à Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e à Secretaria Municipal de Eficiência para que “suspendam imediatamente qualquer providência de corte, extirpação ou supressão dos quatro exemplares de gameleira”. Segundo o MP, as árvores têm aproximadamente 68 anos e integram a paisagem da região.\nNa edição de segunda-feira (31), o Daqui mostrou que um grupo de moradores realizou protesto na praça para evitar a retirada dos exemplares históricos. Das quatro gameleiras, a Amma recomenda a retirada de duas delas, alegando que as árvores estão em estado crítico, apresentando necrose, falta de área permeável para crescimento e risco de queda. Já os dois exemplares restantes, segundo o órgão, devem passar por poda. Para compensação, é pedida a plantação de duas árvores da espécie escumilha-africana.