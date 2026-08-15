O Ministério Público do Tocantins (MPTO) denunciou à Justiça nove pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa envolvida com o ‘Jogo do Tigrinho’ e lavagem de dinheiro. O grupo foi alvo da Operação Tigre de Areia, da Polícia Civil do Tocantins, em maio deste ano. Segundo a denúncia, o esquema teria movimentado mais de R$ 20,4 milhões e seria liderado por uma influenciadora.\nSegundo as investigações, a organização atuava, pelo menos desde 2023, em Palmas e outras regiões do país. Somente na conta da influenciadora, teriam sido movimentados aproximadamente R$ 13,5 milhões em créditos entre junho de 2023 e maio de 2024.\nOs nomes dos investigados não foram divulgados, por esse motivo, o JTo não localizou as defesas deles.\nSegundo o MPTO, o grupo tinha divisão de tarefas para captar vítimas, movimentar recursos e ocultar a origem do dinheiro. A influenciadora usava as redes sociais para divulgar plataformas clandestinas de jogos de azar, entre elas o ‘Jogo do Tigrinho’, além de promover sorteios sem autorização.