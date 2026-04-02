O Ministério Público de Goiás (MP-GO) investiga uma suposta fraude no concurso da Câmara de Goiânia. O órgão recebeu duas notícias de fato com indícios de conflito de interesse. Os documentos dissertam sobre a situação do candidato Luã Lírio de Souza Cruz, classificado em primeiro lugar para o cargo de Administrador, que possui vínculo funcional com a banca organizadora, o Instituto Verbena/UFG.\nAmbas denúncias possuem os mesmos materiais, mas uma chegou de forma anônima e a outra encaminhada pela Câmara. Chamou a atenção a nota de Luã Lírio, com pontuação de 96 em um máximo de 100 possíveis.\nO documento possui registros do Diário Oficial da União (DOU) e de portais de transparência que confirmam que Luã Lírio é servidor efetivo da Universidade Federal de Goiás (UFG), lotado no Instituto Verbena (IV), como bolsista. O jornal apurou que não há uma tendência de suspensão do certame, até então. O IV, em resposta à Câmara, declarou que “até o presente momento, no âmbito das apurações preliminares realizadas, não foram identificados elementos que indiquem qualquer comprometimento da regularidade ou da lisura do concurso público”.