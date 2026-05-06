Possível despejo irregular de amônia no Rio Meia Ponte, na região da BR-153, em Goiânia, está sendo investigado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO). A poluição ainda não foi confirmada, mas os órgãos ambientais estão fazendo algumas vistorias e coleta de amostras. Ao todo, três empresas são alvos da ação.\nO inquérito civil público foi instaurado pela 15ª Promotoria de Justiça de Goiânia. A suspeita é de que empreendimentos estejam despejando amônia sem tratamento na bacia, nas proximidades da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB). O órgão investiga as empresas Arena Borges Nutrição Animal, LEX Service Ltda e BRG Geradores, identificada no local como Rossi Geradores, em Goiânia.\nA apuração começou após uma denúncia anônima feita em outubro de 2024. O MP-GO instaurou um procedimento preparatório em março de 2025 e, em fevereiro deste ano, o converteu em inquérito civil público. Até agora, a promotoria pediu aos órgãos ambientais que fizessem uma vistoria técnica para coletar e analisar os efluentes lançados por uma galeria pluvial localizada nas proximidades das empresas investigadas. O objetivo é confirmar se há o lançamento irregular de amônia no rio e identificar a fonte poluidora.