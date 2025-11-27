Uma ação civil pública pedindo a anulação do contrato de R$ 3,1 milhões, firmado pela Prefeitura de Goiânia para a locação de dez veículos destinados ao gabinete do prefeito Sandro Mabel (UB), incluindo inicialmente um carro blindado, foi proposta pelo Ministério Público de Goiás (MPGO). Mabel já tinha informado a retirada do blindado do contrato, só que segundo o órgão, a mudança nunca foi formalizada. Por isso, considera que a irregularidade permaneceu.\nPara o MP, a contratação representa desvio de finalidade, afronta aos princípios da administração pública e viola o cenário de calamidade financeira declarado pelo próprio município. O promotor Flávio Cardoso Pereira, responsável pela ação, afirmou que os principais elementos que caracterizam desvio de finalidade são a existência de frota própria, a ausência de justificativa técnica para o aluguel e o uso de recursos em benefício pessoal do prefeito e de seus auxiliares.