Jhenyfer Camilly era estudante de Nutrição (Arquivo Pessoal/ g1 Tocantins)\nA estudante de Nutrição Jhenyfer Camilly Alves dos Santos, de 22 anos, morreu após um acidente entre uma motocicleta e um carro na BR-010, em Palmas. Ela teve o pé amputado durante a batida, e a família acredita que um membro encontrado às margens da rodovia, alguns dias depois, pertença à jovem.\nO acidente aconteceu no dia 17 de maio, por volta das 6h, no km 3 da rodovia, no sentido Aparecida do Rio Negro. O caso é investigado pela Polícia Civil, com acompanhamento da Secretaria da Segurança Pública (SSP).\nVeja abaixo o que se sabe sobre o acidente que matou a estudante de nutrição.\nJovem morre em acidente na BR-242 em Formoso do Araguaia\nDois corpos são encontrados com marcas de tiros em carro na região sul de Palmas\nMPTO pede júri popular para motorista acusado de matar dupla de motociclistas na BR-153