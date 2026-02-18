A Mocidade Alegre consagrou-se a grande campeã do Carnaval de 2026 em São Paulo. A conquista foi sua 13ª na história da liga desde 1965. As demais foram em 1971, 1972, 1973, 1980, 2004, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014, 2023 e 2024. Com mais este título, a Mocidade se aproxima da Vai-Vai, a recordista do carnaval de São Paulo com 15 taças.\nTerceira escola a desfilar na segunda noite do carnaval no Sambódromo do Anhembi, a agremiação liderou quase toda a pontuação na apuração de ontem. A comemoração foi imediata na quadra da escola. Subiram do Grupo de Acesso 1 as escolas de samba Acadêmicos do Tucuruvi e Pérola Negra.\nEm uma rapsódia carnavalesca, na avenida a Mocidade exaltou a trajetória de Léa Garcia, uma das maiores atrizes brasileiras, morta em 2023, aos 90 anos,em Gramado (RS), onde seria homenageada. O enredo foi "Malunga Léa - Rapsódia de uma Deusa Negra".