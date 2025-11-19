A modernização do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) deve mudar a rotina de quase 37 mil trabalhadores tocantinenses. O novo decreto limita as taxas que os comerciantes tocantinenses que usam vale-refeição e alimentação.\nO decreto foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia 11 de novembro deste ano e está em vigor.\nCom as novas mudanças, foi instituída a chamada "interoperabilidade", para permitir que qualquer maquininha de cartão passe a aceitar vales de todas as bandeiras. As empresas e operadoras tocantinenses terão até 360 dias para garantir a integração total entre bandeiras.\nAo todo, 36,9 mil trabalhadores e 806 empresas no estado terão que adotar as novas regras do sistema de vale-alimentação e vale-refeição.\nNo Tocantins, cerca de 644 são beneficiárias do programa e outras 162 são fornecedoras. Além de 35,2 mil que possuem renda de até cinco salários-mínimos, enquanto outros 1,7 mil ganham acima.