Em 2 de julho de 2021, os professores do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Goiás (UFG) Francine Neves Calil e Matheus Peres Chagas fizeram uma visita técnica ao mogno brasileiro (Swietenia macrophylla) plantado no fim dos anos 1950 em frente ao antigo Casarão da Rua 20, e concluíram que ele tinha chances de sobreviver se passasse por uma poda.\nO procedimento foi realizado ainda naquele ano, mas não foi suficiente. A árvore foi condenada à extirpação em 2025 e será derrubada neste fim de semana, aos 67 anos de idade. Especialista diz que havia alternativas para salvá-la.\nNo parecer de 2021, os professores constataram que não havia nenhuma “ocorrência fitossanitária perceptível que pudesse comprometer” a vida da árvore. Quer dizer, não encontraram qualquer problema que afetasse a saúde do mogno.