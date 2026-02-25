As famílias inscritas no Cadastro Habitacional de Palmas que aguardam por uma unidade nos residenciais Parque dos Ipês I, II e III devem estar atentas a novas atualizações no processo de seleção. Ao todo, são ofertados 496 apartamentos por meio do programa Minha Casa, Minha Vida.\nSegundo a prefeitura, a nova lista das famílias pré-selecionadas estava prevista para ser publicada após as festas de Carnaval, em 17 de fevereiro de 2026. O Jornal do Tocantins solicitou ao município informações sobre a divulgação e os critérios da seleção, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.\nAo todo, 14.905 pessoas com dados atualizados nos últimos dois anos estão aptas a seguir para as próximas etapas do processo seletivo.\nComo funcionará a pré-seleção\nDe acordo com a prefeitura, a nova publicação não alterará os nomes que constam na lista das famílias consideradas aptas para o processo de seleção. O documento ainda permitirá que cada candidato identifique quais critérios de hierarquização foram atendidos e em que quantidade se enquadra.