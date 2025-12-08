-DAQUI_VÍDEO_CASAMENTO_NATAL (1.3347155)\nDurante um passeio nas decorações natalinas do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia, um casal foi surpreendido duas vezes. A primeira surpresa foi feita por Charlles Bernardes, que pediu Laryssa Rezende em casamento. Depois, Laryssa aproveitou a oportunidade para contar ao noivo que está grávida. (Veja acima)\nNo momento em que tiravam uma foto em frente às luzes de natal, Charlles se ajoelhou e fez o pedido de casamento. Laryssa se emocionou e disse “eu tenho um trem para contar”. Laryssa abre uma mochila e tira de dentro dela um teste de gravidez.\nEu já queria pedir ela em casamento. Ela brincava que era mais fácil nevar do que eu pedir ela em casamento, ela ficava com medo de eu enrolar demais. E aí eu pensei 'eu vou pedir essa mulher em casamento no final do ano, vou aproveitar as decorações de natal, quando cai a nevezinha ali'", conta.